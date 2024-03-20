Turgut Altınok, yalan haberlere karşı açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

Turgut Altınok, yalan haberlere karşı açıklama yaptı

Turgut Altınok, yalan haberlere karşı açıklama yaptı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili çıkan yalan haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Altınok, bu haberlerin seçmeni ve toplumu yanıltma amacı taşıdığını ve basın etiğine aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca, yalan haberlerin yayılması halinde yasal süreç başlatılacağını da vurguladı.

20.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:06
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğu ve Antalya'da 600 evinin bulunduğu haberlerinin yalan olduğunu bildirdi.

Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı, seçim sathı mailinde seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberlerin yer aldığını belirtti.

Turgut Altınok, "Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan gerçek dışı, yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara'da TOGO Kuleleri'nde Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya'da 600 evim bulunduğudur." ifadelerini kullandı.

"Yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır"

Her iki haberin de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalar olduğunu anlatan Altınok, "Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine, sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığının tartışılmasının abesle iştigal olduğunu belirten Altınok, belediye başkanlığı döneminde mal varlığının artmadığını, aksine azaldığını kaydetti.

"Çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır"

Bunların tamamının külliyen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu aktaran Altınok, "Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren, panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır." bilgisini paylaştı.

Altınok, "Sayın Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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