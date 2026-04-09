Turgut'tan Balaban'a Tepki

09.04.2026 16:35
AK Parti Manisa İl Başkanı Turgut, Balaban'ın sözlerini eleştirerek yönetim zafiyetine dikkat etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın belediye meclis toplantısında söylediği sözlere tepki gösterdi.

Turgut yazılı açıklamasında, Balaban'ın toplantıdaki "Yıllardır süren bu kara düzene demokratik bir şekilde son vermek, hepimizin önceliği bu" sözlerinin siyasi nezaketten uzak ve gerçeklikten kopuk olduğunu belirtti.

Balaban yönetiminin belediye çalışanlarının maaşlarını parça parça yatırmak, sosyal haklarını gasbetmek, mahkeme kararlarını hiçe saymak ve işe iade edilen çalışanları görmezden gelmek gibi uygulamalarını "kara düzen" olarak nitelendiren Balaban, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın davet edildiği bir programda, yeni vizyon projeler yerine mevcut eserlerin makyajlanarak açılış adı altında sunulması Yunusemre adına ciddi bir vizyon eksikliğinin göstergesidir. Milletimiz için esas olan söz değil, ortaya konulan hizmettir. Bu tablo karşısında kara düzen söylemi üzerinden siyaset üretmek yerine, öncelikle Yunusemre'de oluşan bu yönetim zafiyetinin ortadan kaldırılması gerekmektedir."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, Balaban, Manisa, Son Dakika

“ABD ateşkesi ihlal edip Tahran’a saldırdı“ iddiası "ABD ateşkesi ihlal edip Tahran'a saldırdı" iddiası
Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında Levent'teki terör saldırısının ardından 34 ilde DEAŞ operasyonu: 198 şüpheli gözaltında
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar 2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi 7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik

17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
