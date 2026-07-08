Başkan Akın: "Yatırım için siyasi risk almaya devam edeceğiz"

Manisa'nın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, altyapı yatırımları için siyasi risk aldıklarını belirterek kent genelinde kazı izinlerini sürdüreceklerini söyledi. Belediyenin mali tablosuna da dikkat çeken Akın, İller Bankası payındaki düşüş nedeniyle yatırımları kaynaklara göre planladıklarını ifade etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Temmuz Ayı Belediye Meclis Toplantısı'nın dilek ve temenniler bölümünde yaptığı açıklamalarda, kent genelinde devam eden altyapı ve üstyapı çalışmaları, ova yollarındaki asfalt programı ile belediyenin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altyapı yatırımlarının tamamlanabilmesi için kentin birçok noktasında kazı izni verdiklerini belirten Akın, "Siyasi bir riskti. Bu riski aldık, almaya da devam edeceğiz. Yeter ki yatırım yapılsın" dedi.

Kent genelinde yaklaşık 400 bin metrekarelik kazı çalışmasının gerçekleştirildiğini açıklayan Akın, yıl sonuna kadar bunun 200 bin metrekaresinin kapatılmasını hedeflediklerini söyledi. Kalan bölümün ise 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının planlandığını ifade eden Akın, kaynak oluşturulması halinde çalışmaların daha da hızlanabileceğini dile getirdi.

Üstyapı çalışmalarının Hanımeli Sokak, Yeni Mahalle ve Mustafa Kemal Mahallesi'nde sürdüğünü belirten Akın, çalışmaların altyapı kurumlarının işlerini tamamlayıp belediyeye teslim ettiği bölgelerde yürütüldüğünü vurguladı. Mahalleler arasında herhangi bir ayrıcalık uygulanmadığını ifade eden Akın, "GDZ Elektrik, Telekom ve MASKİ hangi sokağı teslim ederse programımızı buna göre oluşturuyoruz. Kimse 'bir mahalleye iltimas yapılıyor' düşüncesine kapılmasın" diye konuştu.

Elektrik altyapısındaki yatırımların uzun süren girişimler sonucunda hayata geçirildiğini belirten Akın, "Geçtiğimiz beş yıl GDZ Elektrik'ten yatırım alabilmek için çalmadığım kapı bırakmadım. Geçen yıl trafolar yanmasaydı, elektrik kesintileri yaşanmasaydı ve yaptığımız protestolar olmasaydı bu yatırımlar gelmeyecekti. Bugün yolları değil, elektrik kesintilerini konuşuyor olacaktık" ifadelerini kullandı.

Ova yollarındaki asfalt çalışmalarına da değinen Akın, 2026 yılı içerisinde 110 kilometre asfalt yapmayı hedeflediklerini belirterek bu hedefe ulaşılması halinde görev süresi boyunca toplam 610 kilometre ova yolunun asfaltlanmış olacağını söyledi.

Belediyenin mali durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akın, İller Bankası'ndan gelen payın geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını belirtti. Geçen yıl temmuz ayında 68 milyon TL olan payın bu yıl 58 milyon TL'ye düştüğünü ifade eden Akın, artan maliyetlere rağmen belediyenin hizmet üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Ekonomik şartların belediyeleri zorladığını dile getiren Akın, "Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Vatandaşın tozun toprağın içinde kalmasını elbette istemiyoruz ancak mevcut ekonomik şartları da herkesin bilmesi gerekiyor" dedi.

Belediyenin gerçekleştirdiği imar uygulamaları sayesinde mülkiyetine kazandırdığı taşınmazların satışından gelir elde edildiğini belirten Akın, "72 milyon liralık taşınmaz satışı yaptık. Bunların tamamı imar uygulamalarıyla belediyemize kazandırılan yerler. Sadece bu ay sabit ödememiz 90 milyon TL. İller Bankası'ndan gelen 58 milyon TL'nin üzerine kendi kaynaklarımızdan milyonlarca lira ilave etmek zorundayız" diye konuştu. - MANİSA