Turgutlu Belediyesi Kırsal Mahallelere Su Dolum İstasyonları Kazandırıyor

Politika

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelere su dolum istasyonları kazandırmaya devam ediyor. Bir yandan kent genelinde parke taşı döşeme ve tamirat çalışmaları sürdürülüyor.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi tarafından çiftçilerin ve üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan ilaç makinelerine su dolum işlemlerini kolaylıkla yapabildikleri su dolum istasyonlarına bir yenisi daha ekleniyor. Avşar Mahallesine kazandırılacak olan su dolum istasyonunda zemin düzenleme çalışmaları Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de çalışmalarını titizlikle sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Barboros, Mehtap, Zinnet ve Varlık Sokakta 2 bin 500 metrekarelik, Temrek Mahallesinde ise 3 bin metrekarelik parke döşeme çalışmasını gerçekleştirdi.

Irlamaz, Çatalköprü ve Ören Mahalleleri ile birlikte Gündoğdu, Orta, Son ve Şen Sokakta parke tamirat çalışması ise devam ediyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizin birçok noktasında eş zamanlı çalışmalarını yürütüyor. Avşar Mahallemize su dolum istasyonu kazandırıyoruz. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Turgutlu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi. - MANİSA