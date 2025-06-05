Turgutlu Belediyesi Kurban Bayramı\'nı Geleneksel Bayramlaşma ile Kutladı

Turgutlu Belediyesinin geleneksel hale gelen bayramlaşma merasimi Kurban Bayramı'nda da devam etti. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, belediye personeliyle bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeliyle bayramlaşma merasimini gerçekleştirdi. Başkan Yardımcıları Hüseyin Maliz, Ali Rıza Kıran, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte personelin bayramını kutlayan Başkan Çetin Akın, bayrama dair dilek ve temennilerini de paylaştı.

Minik öğrencilerden Başkan Çetin Akın'a bayram ziyareti

Albayrak ve Mustafa Kemal Mahallelerinde hizmet veren ve sunduğu imkanlarla Türkiye'de ilke imza atılan Çocuk Kültür Sanat Merkezi öğrencileri Başkan Çetin Akın'ı makamında ziyaret ederek bayramını kutladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muza birlikte hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduğum mesai arkadaşlarımızla ve Çocuk Kültür Sanat Merkezlerimizde eğitim gören sevgili çocuklarımızla Kurban Bayramı öncesinde bir araya gelerek bayramlarını tebrik ettik. Bu güzel kent için gece gündüz demeden çalıştığımız çalışma arkadaşlarım ve aileleri başta olmak üzere tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor; sağlıkla, mutlulukla, güzellikle, neşe içerisinde bir bayram yaşamayı diliyorum. İyi bayramlar" dedi. - MANİSA