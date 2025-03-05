Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Turgutlu Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında Koza Park içinde Kent Lokantası açılması ve Urganlı'ya çok amaçlı salon yapılması kararını oybirliğiyle aldı. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, toplantıda Ramazan Ayı'nı kutladı.

05.03.2025 11:04  Güncelleme: 11:06
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Turgutlu Belediyesi Meclisi, mart ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mecliste Turgutlu'ya Koza Park içinde Kent Lokantası açılması için oybirliğiyle karar alındı.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Maliz'in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında beş madde görüşüldü.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkanvekili Hüseyin Maliz, meclis toplantısının açılışında "Ramazan Ayı tüm İslam Alemi'ne, Turgutlu'muza, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun" sözleriyle meclis üyeleri başta olmak üzere tüm vatandaşların Ramazan Ayı'nı tebrik etti.

Turgutlu'ya Kent Lokantası kurulacak

Koza Park Kafeterya içerisinde kurulması planlanan Kent Lokantası yemek bedelinin, belediyenin bütçe içi işletmesi olan müdürlüğe bağlı Irlamaz Sosyal Tesislerinde kent lokantası yemek ücreti olarak kaydedilmesi maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Kent Lokantası projesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek. Kurulması planlanan Kent Lokantası için vatandaşlardan tahsil edilecek yemek bedelinin belirlenmesi için konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Urganlı'ya çok amaçlı salon yapılacak

Mülkiyeti Belediyeye ait Urganlı Mahallesi 1270 parselde kayıtlı taşınmazın 'Çok Amaçlı Salon' yapılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına bedelsiz devrinin Belediye Meclisince görüşülüp karar alınmasını ve tapu tescil işlemlerinde Emlak ve İstimlak Müdürü Azmi Gümüşoğlu'nun yetkili kılınması hususu da oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı gündemin altıncı ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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