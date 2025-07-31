Turgutlu'ya Yeni Spor ve Kültür Merkezleri Geliyor - Son Dakika
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Politika

Turgutlu'ya Yeni Spor ve Kültür Merkezleri Geliyor

Turgutlu\'ya Yeni Spor ve Kültür Merkezleri Geliyor
31.07.2025 14:26  Güncelleme: 14:28
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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi projelerindeki son hazırlıkları görüşerek, açılış için çalışmaları hızlandırdıklarını açıkladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, hizmete açılmasına sayılı gün kalan Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Ekrem Gürel Kültür Merkezi projelerinde son hazırlıklara dair görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Çetin Akın, "Kentimize kazandıracak olmaktan büyük gurur duyduğumuz iki merkezimizin her bir detayı üzerinde titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

Turgutlu Belediyesinin kendi imkanlarıyla kente kazandıracağı Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ile Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesinin merhum belediye başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in ismi ve hatırasının yaşatılacağı spor kompleksi basketbol, voleybol, hentbol ve yüzme gibi kapalı salon sporlarının yeni merkezi olacak. Turgutlu'nun önemli bir kültür sanat merkezi ihtiyacını karşılayacak Ekrem Gürel Kültür Merkezi pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, açılışına oldukça az bir süre kalan Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi projelerinde yürütülen son çalışmaları takip etti. Açılıştan önce gerçekleştirilecek hazırlıkların detayları hakkında görüşmeler yapıldı.

"İki merkezimizi Turgutlu'muza kazandırmaktan gurur duyuyoruz"

Söz konusu iki projeyle Turgutlu'nun yeni, modern ve donanımlı merkezlere kavuşacağını belirten Başkan Çetin Akın, "Hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için gün saydığımız Ekrem Gürel Kültür Merkezi ve Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi projelerimizde, yapacağımız son hazırlıklara dair görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Kentimize kazandıracak olmaktan büyük gurur duyduğumuz iki merkezimizin her bir detayı üzerinde titizlikle çalışmaya devam ediyoruz. Turgutlu'muza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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