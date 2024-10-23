Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Lübnan tezkeresi görüşüldü. Türk askerinin Birleşmiş Milletler Geçici Görev kapsamında Lübnan'da bulunmasına ilişkin tezkere 1 yıl daha uzatıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Türk Askerinin Lübnan Görevi 1 Yıl Uzatıldı - Son Dakika
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