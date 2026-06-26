Dünya Belediyeler Birliği'nde Niğde ve Konya'dan tarihi başarı - Son Dakika
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Dünya Belediyeler Birliği'nde Niğde ve Konya'dan tarihi başarı

Dünya Belediyeler Birliği\'nde Niğde ve Konya\'dan tarihi başarı
26.06.2026 14:09  Güncelleme: 14:11
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Fas'ta düzenlenen UCLG Olağan Kongresi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığa, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Türk belediyeciliği uluslararası arenada büyük bir başarı elde etti.

Merkezi Barselona'da bulunan ve dünya nüfusunun yüzde 70'ini temsil eden dünyanın en büyük yerel yönetimler örgütü Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı'nda (UCLG) Türkiye dönemi başladı. Fas'ta düzenlenen olağan kongrede, Türk belediyeciliği uluslararası arenada tarihi bir zafere imza attı.

Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi, Türkiye adına gurur verici bir tabloya sahne oldu. Dünya çapında binlerce şehrin temsil edildiği kongrede alınan kararla; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay UCLG Başkanlığına seçilirken, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de UCLG Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirilerek büyük bir başarıya imza attı.

Başkan Özdemir: "Bu zafer tüm Türkiye'nin zaferidir"

Türk belediyecilik anlayışının küresel çapta gördüğü teveccühü değerlendiren Başkan Özdemir, "Dünya'ya örnek Belediyeciliğimizle sınırları aştık evelallah. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Fas'ta gerçekleştirilen UCLG Dünya Teşkilatı Olağan Kongresi'nde UCLG Başkanlığına, şahsım da Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildik. Bu zafer Niğde'miz, Konya'mız nezdinde tüm Türkiye'nin zaferidir" dedi.

Dünyanın en büyük yerel yönetim ağı

Uluslararası vizyonun taçlandığı kurum olan UCLG, küresel çapta muazzam bir etki alanına sahip olmasıyla biliniyor. Dünyadaki en büyük yerel ve bölgesel yönetimler örgütü olarak kabul edilen teşkilat; 140 farklı ülkede aktif olarak faaliyet gösteriyor ve 240 binden fazla şehir, belediye, bölgesel yönetim ve metropolü çatısı altında buluşturuyor. Aynı zamanda 175'ten fazla ulusal yerel yönetim birliğini de güçlü ağı içinde barındıran UCLG, bu devasa örgütlenme yapısıyla dünya nüfusunun yaklaşık %70'ine denk gelen tam 5 milyar kişiyi doğrudan temsil ediyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Dünya Belediyeler Birliği'nde Niğde ve Konya'dan tarihi başarı - Son Dakika

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