Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu

Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Noterler Birliği'nin kurulduğunu duyurdu ve noterleri kutladı.

05.05.2025 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı ile Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulduğunu bildirdi.

Zorlu, 5 Mayıs Noterler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noterlerin ve tüm noter çalışanlarının gününü kutladı.

Bu vesileyle, Türk dünyasında yeni bir işbirliğini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"Türk Devletleri Adalet Bakanları nezdinde Noter Odası Başkanları tarafından imzalanan 'Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı' ile Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmuştur. Bu kapsamda başlatılan Türk Dünyası Noterler Birliğinin tüzük çalışmasında son aşamaya gelinmiştir. Böylelikle Türk Devletleri arasındaki noterlik işlemlerinde üye ülke vatandaşlarımız açısından ciddi imkan ve kolaylıklar sağlanmış olacaktır. Başta Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç olmak üzere tüm üye ülke bakanlarımıza ve Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Hukuk, Noter, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit Belediye Meclisi’nde İmamoğlu’na bantlı gönderme İzmit Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'na bantlı gönderme
14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı 14 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı
Hindistan’ı sorumlu tuttular Pakistan’da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü Hindistan'ı sorumlu tuttular! Pakistan'da askeri araca bombalı saldırı: 7 ölü
Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı Nisan ayında uçak biletleri yüzde 42 zamlandı
Trump, Yemen’deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu
Medya ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür Medya ödülleri sahiplerini buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Basın Federasyonuna teşekkür
Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti Ehliyetini yeni alan genç, aracıyla baraj gölüne uçarak hayatını kaybetti
Kanada Başbakanı Mark Carney Trump’ın yüzüne yüzüne söyledi: Kanada satılık değil Kanada Başbakanı Mark Carney Trump'ın yüzüne yüzüne söyledi: Kanada satılık değil
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı
İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti İş insanı Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti
Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı Sırrı Süreyya Önder paylaşımıyla tepki toplayan Aykut Elmas sosyal medya hesabını kapattı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2025 16:38:43. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Noterler Birliği Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.