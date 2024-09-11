Türk Dünyası İçin Ortak Alfabede Uzlaşma - Son Dakika
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Politika

Türk Dünyası İçin Ortak Alfabede Uzlaşma

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3. toplantısında, Türk dilleri için ortak alfabe çalışmasını sonuçlandırdı.

11.09.2024 13:04
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Türk Devletleri Teşkilatı tarafından oluşturulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3. toplantısında, Türk dilleri için ortak alfabe çalışmasını sonuçlandırdı. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı.

Türkiye'yi Türk Dil Kurumunun temsil ettiği toplantıda 1991 yılında bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesi kapsamlı bir biçimde ele alındı. Yürütülen ayrıntılı çalışmalarda proje kapsamında geliştirilmesi gereken hususular belirlendi. Özverili çalışmalar neticesinde 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşı sağlandı. Ortaya konan alfabedeki her harfin Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmesi kararlaştırıldı.Toplantıda Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini teşvik eden, dil mirasını koruyan tarihi nitelikteki Ortak Türk Alfabesi kararının uygulanması ve desteklenmesi için ilgili kurumlara çağrı yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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