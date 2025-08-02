Türk Hava Kuvvetleri Karadeniz'de Eğitim Uçuşu Gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip uçakların Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait muharip uçaklar, Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra etti" denildi. - ANKARA
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