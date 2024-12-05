Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı\'nın 90. Yılı Manisa\'da Kutlandı

Politika

Şehzadeler Kent Konseyi ile kadın derneklerinin başkan ve temsilcileri, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 90. Yılı dolayısıyla yaptıkları açıklamada, "Manisa tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, biz kadınların onur ve gururudur" ifadesini kullandı.

Şehzadeler Kent Konseyi ile kadın derneklerinin başkan ve temsilcileri, 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 90. Yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunma töreni yapıldı.

Açıklamaya, siyasi parti temsilcileri, kadın derneklerinin temsilcileri ile Şehzadeler Kent Konseyi ve Yunusemre Kent Konseyi temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Şehzadeler Kent Konseyi Başkanı Yasemin Gümüş, 5 Aralık tarihinin kadınlar için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "5 Aralık 1934'te, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabul edilmesi Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal'in Türk kadınına eşit haklar tanıma yönünde kararlılığının önemli bir adımıydı. Bu nedenle eşit yurttaş olmamızı sağlayan 5 Aralık, biz kadınlar için tarihi bir gündür. Bu kanun, Türk kadınlarının siyasi haklarını kazandığı önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye, bu yasa ile kadınlara, sadece seçme değil, aynı zamanda seçilme hakkını da tanımıştır. Birçok ülkenin kadına seçme ve seçilme hakkı vermekte geride kaldığı bir dönemde Türkiye, bu hakkı kadınlarına tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştur."

Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından bu yana kadınların siyasetteki temsilinin yetersiz kaldığını ve kadınların siyasetteki fiili temsilinin beklenen seviyeye ulaşamadığına vurgu yapan Gümüş, daha eşit bir siyasi sistem için yapısal reformlara ve kültürel dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Gümüş, 1935 seçimlerinde 17 kadın milletvekilinin meclise girdiğini ve bunun yüzde 4,5'luk bir kadın temsiline denk geldiğini hatırlatarak, "Bu, dönemine göre oldukça ileri bir oran olarak kabul edilmiştir. 2023 itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların oranı yüzde 20 civarındadır. Bu oran, dünya ortalamasının altında kalmakta ve Türkiye'nin erken dönem başarılarının gerisinde bir tablo çizmektedir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde ise 81 kentin 11'inde, 922 ilçenin 64'ünde olmak üzere toplam 75 kadın belediye başkanı seçilmiştir. 31 Mart seçimlerinde Manisa'dan da Sayın Gülşah Durbay belediye başkanı seçilmiştir. Manisa tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay biz kadınların onur ve gururudur" dedi.

Gümüş, kadınların siyasette eşit şekilde temsil edilmesinin, daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir gelecek büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "5 Aralık tarihi biz kadınlar için hayati önem taşıyan bir devrimdir. Atatürk'ün Türk kadınına eşit yurttaş olmasının önünü açın bu kanunun savunucusu olmaya dün olduğu gibi bugün ve yarın da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu. - MANİSA