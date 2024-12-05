Türk Kadınının Seçim Hakkı 94. Yıldönümü - Son Dakika
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Politika

Türk Kadınının Seçim Hakkı 94. Yıldönümü

Cevizoğlu, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının 90 değil 94 yıllık tarihini vurguladı.

05.12.2024 17:46
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AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümünü kutladı.

Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 90. yıl dönümü" olarak nitelendirilmesine rağmen kadınlara bu hakkın verilmesinin 94'üncü yılı olduğunu söyledi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin, milletvekili olabilmesiyle ilişkilendirildiğini, oysa milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesinden 4 yıl önce 3 Nisan 1930'da belediye seçimlerinde kadınlara hem belediye başkanı olma hem de belediye başkanı olacaklara oy verme hakkının tanındığını anımsatan Cevizoğlu, "Bu açıdan bakarsak bugün Türk kadınına siyasette aktif olma, seçme ve seçilme, en büyük demokratik hakkını tam 94 yıl önce vermiş olduk." dedi.

Atatürk'ün devrimlerinde kadına verilen öneme değinen Cevizoğlu, 1926'da Türk Medeni Kanunu'nda bir değişiklik yapılarak kadınlara miras ve boşanma gibi konularda erkek ile eşit haklar tanındığını hatırlattı.

Cevizoğlu, 5 Aralık 1934'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve İntihab-ı Mebusan Kanunu'nda eş zamanlı yapılan değişiklileri anlatarak, "1934'te yapılan anayasa değişikliği ile kadınlarımız 22 yaşına geldiği zaman seçmen olabiliyor, oy verebiliyor, 30 yaşına geldiği zaman da milletvekili adayı olabiliyor, seçilme hakkına sahip oluyordu. Bugün ise AK Parti iktidarı döneminde 2017'de yapılan değişiklikle seçilme yaşı 18'e indirilmiş oldu. Bu Atatürk devrimlerinin bugün de uygulanması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidara geldiğinde 2002'de kadın milletvekili sayısının 24 olduğunu belirten Cevizoğlu, 24 Haziran 2018 seçiminde bu rakamın 104, şu an 118'e yükseldiğini kaydetti.

Cevizoğlu, kadın milletvekili sayısı bakımından AK Parti'nin 50 kadın milletvekili ile birinci sırada yer aldığına dikkati çekti.

Kaynak: AA

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