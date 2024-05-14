Türk Kızılay ve AK Parti, 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk Kızılay ve AK Parti, 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası düzenledi

Türk Kızılay ve AK Parti, \'Kan Ver, Hayat Ver\' kampanyası düzenledi

Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası kapsamında kan bağışı programı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bağışçılarla bir araya gelerek destek verdi. Kampanya ile Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkat çekilerek vatandaşlar kan vermeye davet edildi.

14.05.2024 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca parti genel merkezinde, "Kan Ver, Hayat Ver" kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tüm il ve ilçe başkanlıklarında eş zamanlı olarak başlayan kan bağışı programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bağışçılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşkilat mensupları ile Türk Kızılay'ın kan ihtiyacını desteklemek amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını söyledi.

Türk Kızılay'ın kan stokundaki azalmaya dikkati çeken ve tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Kaya, "Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç, 'kan ver can ver' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kan veren bağışçılara destekleri için teşekkür eden Kaya, katılımın yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Fatma Betül Sayan Kaya, vatandaşların sağlıklı olması için belirli aralıklarla kan vermesi gerektiğini dile getirdi.

Kan bağışında bulunan Gülbahar Kolalı, fırsat buldukça kan vermeye çalıştığını, acil durumlar için hastalara destek olmak istediğini söyledi.

Kolalı, "Su nasıl insan için hayat kaynağıysa, kan da insanlar için çok büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

AK Parti, Kızılay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Kızılay ve AK Parti, 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:20:53. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Kızılay ve AK Parti, 'Kan Ver, Hayat Ver' kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement