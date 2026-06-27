Türk-Suudi Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk-Suudi Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı

27.06.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki yenilenebilir enerji anlaşmasını onayladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" TBMM'de kabul edilmişti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Politika, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk-Suudi Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

00:33
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya’nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu
00:20
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
23:42
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi
23:30
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
Mahmut Uslu ve Barış Göktürk, Yüksel Yıldırım ile birbirine girdi: Ağzını burnunu kırar, seni buraya gömerim
23:26
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
Dev bankadan altın için tüm ezberleri bozacak tahmin: Fırsat bu fırsat
23:24
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Deprem bağışları tartışması büyüyor: Haluk Levent iddialara yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 00:57:25. #7.13#
SON DAKİKA: Türk-Suudi Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.