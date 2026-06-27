Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma" TBMM'de kabul edilmişti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Yenilenebilir Enerji Santralleri Projeleri Alanında Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Türk-Suudi Yenilenebilir Enerji Anlaşması Onaylandı - Son Dakika
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