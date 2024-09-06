Dışişleri'nden Nablus'taki Cinayet Açıklaması

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin, "Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Netanyahu hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi.