Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım - Son Dakika
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Politika

Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ''Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın'' demesine tepki gösteren Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, ''Kulaklarıma inanamadım. Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz'' ifadelerine yer verdi.

22.10.2024 12:18
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ'Yİ KINIYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş'in tepkisi sert oldu. "Kulaklarıma inanamadım" diyen Türkeş, "Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli'yi kınıyorum" dedi.

"KOLTUĞUN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAKLA MÜKELLEFTİR"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Türkeş, "Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM'de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA.." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;

Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım
Türkeş\'in kızından Bahçeli\'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

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Son Dakika Politika Türkeş'in kızından Bahçeli'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Yunus Durak:
    Terörle müzekere olmaz deyip, meydanlarda asılsın diye ip atanlara ne oldu, şimdi meclise gelsin grupta konuşsun diyor 353 30 Yanıtla
  • Mert Nobre:
    Yazıklar olsun 277 27 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ULKE ICIN BEKAA SORUNUDUR 221 16 Yanıtla
  • Alpaslan KIZILKUYU:
    içim sızladı çok üzüldüm talihsiz bir açıklama şehitler ağladı... 224 11 Yanıtla
  • Ender seker:
    Tüm şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır hiç bir şehit cenazesine gelme artık 220 11 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU ULKENIN 3 BUYUK BEKAA SORUNU VAR BAHCELI, FEROS, DESTICI 171 19 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    biskevüt işte fazla kaale almayın zamanınız kıymetli 162 17 Yanıtla
  • Turk:
    Bahçeli sıyırtma hastası olmuş sıyırtmış 149 11 Yanıtla
  • erhan köymen:
    Türkeş ve ailesi kaostan beslendiği için yaptığı konuşma normal bahçeliyi tebrik ederim olması gereken bu zaten yeter artık kimsenin cocugu ölmesin bir hiç uğruna terörle mücadele diye cok büyük paralar gidiyor canlar gidiyor giden canlar geri gelmez ama daha fazla gitmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı 19 58 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    demans büyük ihtimal 46 10 Yanıtla
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