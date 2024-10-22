Türkeş\'in kızından Bahçeli\'ye tepki: Kulaklarıma inanamadım

Politika

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD\'deki hastaneden açıklama var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli, " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." dedi.

"DEVLET BAHÇELİ'Yİ KINIYORUM"

Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Dr. Ayyüce Türkeş'in tepkisi sert oldu. "Kulaklarıma inanamadım" diyen Türkeş, "Bebek katili, terörist başını meclise davet edip konuşma yapmasını isteyen ve UMUT HAKKINDAN yararlansın diyen Devlet Bahçeli'yi kınıyorum" dedi.

"KOLTUĞUN SORUMLULUĞUNU TAŞIMAKLA MÜKELLEFTİR"

Açıklamasının devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Türkeş, "Herkes oturduğu koltuğun sorumluluğunu taşımakla mükelleftir. Kimse Başbuğ Alparslan Türkeş'in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz.. TBMM'de yeteri kadar terörist varken birde onların ele başını meclise sokmak kimsenin haddi değildir. NOKTA.." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;