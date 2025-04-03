Türkeş, Vefatının 28. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Politika

Türkeş, Vefatının 28. Yılında Anıldı

Türkeş, Vefatının 28. Yılında Anıldı

MHP Kayseri İl Başkanı Kalın, Türkeş'i dualarla anarak mirasını yaşatacaklarını belirtti.

03.04.2025 17:41
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i vefatının 28. yılında unutmadı. Başkan Kalın yayımladığı mesajında; "Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri bulunan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, vefatının yıldönümünde dualarla anıyoruz. Aziz hatıralarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz. Onun davası için verdiği mücadelelerde karamsarlığa ve kötümserliğe yer yoktu. Türk dünyasının bilge liderini anlamanın yolu; onu tanımak, anlamak ve yaşatılmasına hizmet etmektir" dedi.

MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın; MHP Kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in ömrünü Türklüğün ebedi bekasına armağan ettiğini belirtti. Vefatının 28. yılında Türkeş'i unutmayan Başkan Kalın; "Kurucu Genel Başkanımız merhum Alparslan Türkeş, tarihin haklı çıkardığı bir dava adamı ve bir lider olarak, Türk Milleti'nin gönlünde taht kurmuştur. Onun ebedi istirahatgahı da Ülkücü Hareketinin iman dolu kalbi olmuş, Başbuğumuzun şahsında bıraktığı, miras ve emanet olarak inandığı dava yolunda göstermiş olduğu hedefler, Ülkücü Hareketin yolunu ilelebet aydınlatacaktır. Başbuğ iyi bir askerdi, sonra vazgeçilmez bir politikacı oldu. Yüz binleri arkasından sürükleyen, heyecanlandıran liderliği, ona 'başbuğ' unvanını kazandırdı. Türkeş'in bütün ömrü Türk milletinin hizmetinde geçti ve ülkemiz aleyhine olan bütün hareketlerin karşısına bükülmez bir irade ile çıktı. Ömrü boyunca zorluklardan asla yılmamış, inandığı doğrulardan taviz vermemiş, manevi ve tarihi değerlerimizden oluşan bir siyaset modeli kurmuş; daima yarınlara ön açmış ve feyiz vermiş, istikbalin peşinde koşmuştur. Bizler, şartlar ne kadar ağır olursa olsun, Türkiye ve Türk milleti için çalışmaktan, çırpınmaktan, üretmekten ve mücadele etmekten yorulmayacağız. Çünkü bu, Başbuğumuzun izinden yürüyen bozkurtların, geçmişimize ve muhterem ecdadımıza vefa ve gönül borcunun bir gereğidir. Bugün de bizler, merhum Başbuğumuzun emaneti olan Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında, Türkiye'mizin bekası, milletimizin refahı ve devletimizin güçlenmesi için azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Başbuğumuz, davasını bayraklaştıran, ülkesini ve milletini her şeyin üstünde tutan bir irade gücüne sahipti. Onun davası için verdiği mücadelelerde karamsarlığa ve kötümserliğe yer yoktu. Türk dünyasının bilge liderini anlamanın yolu; onu tanımak, anlamak ve yaşatılmasına hizmet etmektir. Onun çizdiği kutlu yolda, milli birlik ve beraberlik şuuruyla hareket ederek, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşımak en büyük vazifemizdir. Türk milletinin gönlünde müstesna bir yeri bulunan merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, vefatının yıldönümünde dualarla anıyoruz. Aziz hatıralarını hürmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkeş, Vefatının 28. Yılında Anıldı - Son Dakika

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