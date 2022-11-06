Son aylardaki yükselişe dikkat çekti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket... - Son Dakika
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Son aylardaki yükselişe dikkat çekti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket...

06.11.2022 13:38

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aylar kalmışken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ellerindeki son anketlere ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki 3 aylık anket sonuçlarında AK Parti'nin yükselişe geçtiğinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, seçimlerin erkene alınacağı iddialarına, "Seçim vaktinde olacak, şu an gündemde yok" cevabını verdi.

Seçimlere aylar kala tüm gözler çıkacak adaylara ve partilerin oy oranlarına ilişkin çalışmalara çevrilmiş durumda. Anket firmaları çalışmalarını hızlandırırken kulislerde de ittifakların oy oranlarıyla ilgili çeşitli söylemler ortaya atılıyor.

"SEÇİMLER ZAMANINDA OLACAK"

Bugün Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunumuyla ekranlara gelen Başkent Kulisi programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da ellerindeki son anketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki 3 aylık anket sonuçlarında AK Parti'nin yükselişe geçtiğinin görüldüğünü ifade eden Kurtulmuş, seçimlerin erkene alınacağı iddialarına "Son üç aydır AK Parti'nin yükselişe geçtiğini görüyoruz. Seçim vaktinde olacak, şu an gündemde yok" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR (1)
  • Özcan Kuvan: EYT nin çıkacak olması oyları artıran en büyük etken. Dolaylı olarak EYT den etkilenen 15 milyondan bahsediliyor. Cevap Yaz 10 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Son aylardaki yükselişe dikkat çekti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son aylardaki yükselişe dikkat çekti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket... - Son Dakika
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