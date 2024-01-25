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Türkiye, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadı - Son Dakika
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Türkiye, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadı

AGİT'in 2024 yılı dönem başkanlığını yürüten Malta, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Türkiye'nin Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadı. Türkiye, ırkçılık, ayrımcılık ve İslam karşıtlığı gibi olumsuz eğilimlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün teşvik edilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sürdürecektir.

Türkiye, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün\'ü atadı
25.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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AVRUPA Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AGİT'in 2024 yılı dönem başkanlığını yürüten Malta'nın, Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadığı belirtilerek, "Anılan göreve, Müslümanlara karşı hoşgörüsüzlük ve ayrımcılıkla mücadeledeki aktif ve kararlı tutumumuzun bir yansıması olarak yine bir vatandaşımızın atanması memnuniyetle karşılanmıştır. Türkiye, dünya genelinde her geçen gün artış gösteren ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi olumsuz eğilimlerin önlenmesi ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün teşvik edilmesi amacıyla, AGİT dahil tüm uluslararası kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalara öncülük etmeyi ve aktif şekilde katkı sağlamayı sürdürecektir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye, AGİT Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilciliği görevine Büyükelçi Evren Dağdelen Akgün'ü atadı - Son Dakika
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