Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu - Son Dakika
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Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu

21.07.2026 16:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Bu statü ile Asya-Pasifik'teki etkinliğin artacağı ve ticaret hacminin 16 milyar dolardan yukarı çekilmesi hedefleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini duyurdu. Fidan, bu statünün Asya-Pasifik'teki etkinliği artıracağını belirterek, "Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla Türkiye'nin ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildiğini açıkladı.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen dış politikanın önemli bir sonuç daha verdiğini ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz, dünyaya ve olaylara çok yönlü bakabilen, uluslararası gündeme ve küresel sisteme etki edebilen dış politikamızda bugün önemli bir sonuç daha elde ettik. Türkiye, ASEAN Dışişleri Bakanları'nın Manila'da aldığı kararla ASEAN'ın Diyalog Ortağı olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ASEAN içerisinde üye ülke statüsünün ardından gelen ve bugüne kadar yalnızca 11 devlete verilen bir konuma ulaştığını vurgulayan Fidan, "Böylece, ASEAN içinde üye ülke statüsünün hemen ardından gelen ve daha önce sadece 11 devletin kabul edildiği bir konuma ulaştık" dedi.

"Süreç boyunca destek veren tüm taraflara teşekkür ediyorum"

2024 yılında yapılan başvurunun ardından yürütülen süreçte destek veren ülkelere teşekkür eden Fidan, "2024'te yaptığımız başvurunun ardından, süreç boyunca destek veren Dışişleri Bakanı arkadaşlarıma, Dönem Başkanı Filipinler'e ve ASEAN Sekretaryası'na içten teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Asya-Pasifik'teki etkimizi artıracak"

Söz konusu gelişmenin Türkiye'nin Asya-Pasifik vizyonu açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Fidan, "Bu gelişme, küresel diplomasimizin doğu ekseni olan Asya-Pasifik'teki etkimizi artırmak, ASEAN bölgesine yönelik uzun vadeli stratejimizi ilerletmek ve mevcut projelerimizi sonuçlandırmak bakımından son derece önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ticaret hacmi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi"

Türkiye ile ASEAN arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini belirten Fidan, "2010'da ASEAN'la kurumsal ilişkilerimizin temelini atmamızdan bu yana, ASEAN ülkeleriyle her alanda iş birliğimizi artırmış ve ticaret hacmimizi 6,5 milyar dolardan 16 milyar dolara çıkarmıştık" dedi.

Diyalog Ortaklığı statüsünün siyasi ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade eden Fidan, "Diyalog Ortağı statüsüyle beraber, yaklaşık 700 milyon nüfusu ve 4 trilyon ABD dolarını aşan ekonomisi bulunan ASEAN bölgesiyle siyasi ve ekonomik iş birliğimizin daha da derinleşeceğine inanıyoruz. Bu yeni dönemin ülkemiz ve ASEAN üyeleri için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, ASEAN'ın Diyalog Ortağı oldu - Son Dakika

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