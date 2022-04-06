Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toprak, Büyükelçi Wimmer ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toprak, Büyükelçi Wimmer ile görüştü

06.04.2022 17:00
Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toprak, Büyükelçi Wimmer ile görüştü

TBMM Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile görüştü.

TBMM Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Johannes Wimmer ile görüştü.

Video konferans ile yapılan görüşmede konuşan Toprak, Türkiye ile Avusturya ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, son dönemde karşılıklı temaslar ile yakalanan ivmenin, ilişkilerin her alanda gelişmesine katkı sunduğunu, bunun da mutluluk verici olduğunu söyledi.

Parlamentolar arası ilişkilerde sağlanan ivmenin diğer alanlarda da olumlu gelişmeler yaşanmasında itici güç olduğunu ifade eden Toprak, "Avusturya ile aynı mercekten baktığımız pek çok konu bulunmaktadır. Terörizmle mücadele, güvenlik ve göç gibi alanlarda da iş birliğimiz gelişmektedir ve başarılı şekilde yürümektedir. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret seviyesi 3 milyar 350 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İki ülkenin gerçek potansiyeli bu seviyenin çok çok üzerindedir." dedi.

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Avusturya, AK Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toprak, Büyükelçi Wimmer ile görüştü - Son Dakika


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