Türkiye, Bahreyn Deklarasyonu'ndaki Filistin kararlarını memnuniyetle karşılıyor

Politika

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu'nda yer alan Filistin'le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 34 ve 33'üncü Arap Ligi Zirvesi'nde kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu'nun Filistin'le ilgili kararları hakkında yapılan yazılı açıklamada, "Arap Ligi tarafından 16 Mayıs günü kabul edilen Bahreyn Deklarasyonu'nda yer alan Filistin'le ilgili kararları memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu kararların, İsrail tarafından Gazze'de sürdürülen katliamın sona ermesine ve Filistin sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası toplumun somut katkılar sunmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA