Türkiye BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Kınadı

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki kan dökülmesini ve insan eliyle ortaya çıkarılan kıtlığı durduramamak utanç vericidir ve kınanacak bir durumdur dedi. Büyükelçi Yıldız, Filistin'in BM'ye üye devlet olarak kabul edilmesini talep eden tasarının kabul edilmesinin önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti ve Gazze'deki vahim durumu vurguladı. Ayrıca, uluslararası toplumun görevinin bu kanun tanımazlığın ve dokunulmazlık durumunun sona erdirilmesi olduğunu ifade etti.

13.05.2024 20:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Gazze'de kan dökülmesini ve insan eliyle ortaya çıkarılan kıtlığı durduramamak utanç vericidir ve kınanacak bir durumdur" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda geçtiğimiz cuma günü Filistin'in BM'ye üye devlet olarak kabul edilmesini talep eden tasarının kabul etmesinin ardından konuya ilişkin görüşmelere bugün BM nezdindeki büyükelçilerin açıklamalarıyla devam edildi. Oturumda söz alan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin tarihi tasarının sponsorlarından biri olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Yıldız, "Bu tasarının kabulü, Filistin'in devlet olma yolunda önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplumun kolektif sesi arasında büyüyen uçuruma da işaret etmektedir" dedi.

"Gazze'de bulunan toplu mezarlar, durumun ciddiyetini vurguluyor"

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki vahim durumun aylardır devam ettiğine dikkat çeken Yıldız, "Filistin halkı, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka tamamen aykırı bir şekilde acımasızca hedef alınıyor. Refah'ta ve bölgede tırmanan son olaylar ve son saldırılar, derin endişe oluşturuyor. Gazze'de keşfedilen toplu mezarlar, durumun ciddiyetini vurguluyor. Gazze'de insanlar, felaket derecesinde açlıkla karşı karşıya bulunuyor. Gazze'deki insani yardım faaliyetlerinin omurgasını oluşturan UNRWA, siyasi ve fiziksel saldırı altında bulunuyor. UNRWA'nın faaliyetlerine engel olmak, acıları artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin tamamını istikrarsızlaştıracaktır. Benzeri görülmemiş insani trajediye rağmen Gazze'de kan dökülmesini ve insan eliyle ortaya çıkarılan kıtlığı durduramamak utanç vericidir ve kınanacak bir durumdur" dedi.

"Uluslararası toplum olarak görevimiz, bu kanun tanımazlığın ve dokunulmazlık durumunun sona erdirilmesidir"

Gazze'de çatışmaların en başından bu yana uluslararası toplumun taleplerinin acil ateşkes, insani yardımların engellenmemesi ve zorunlu yer değiştirme uygulamalarının sona erdirilmesi olduğunu vurgulayan Büyükelçi Yıldız, "Bu saygın organ tarafından kabul edilen iki karar ve Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısında bulunan 2728 No'lu karar henüz uygulanmış değil. Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararları, Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlara ilişkin kararları ve insani hukukun temel ilkeleri göz ardı ediliyor. BM Sözleşmesi, Gazze'de gözlerimizin önünde ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Bu olanlara BM ve BM sözleşmesinin bu çatı altında aşağılanmasına yönelik bir teşebbüs de eşlik etmiştir. Uluslararası toplum olarak görevimiz, bu kanun tanımazlığın ve dokunulmazlık durumunun sona erdirilmesidir. Güvenlik Konseyi'ne derhal ateşkesten başlamak üzere harekete geçme çağrısında bulunuyoruz. Gazze'de kan dökülmesi ve vahşet, çok uzun zamandır devam ediyor. Bu derhal sona ermeli ve sürdürülebilir bir iki devletli çözüm ile tekrarı engellenmelidir. İki devletli çözüm, şiddet döngüsünü kırmak için atılacak ilk adımdır" dedi.

Filistin'in üyeliğine destek

Türkiye'nin Filistin'in BM'ye tam üye olmasını desteklediğini vurgulayan Büyükelçi Yıldız, "Bu adım, Filistinlilerin devlet olma, egemenlik ve bağımsızlık hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ve gerçek adaletin tesisi için tek yol olan iki devletli çözüme ivme kazandıracaktır. Filistin, uluslararası toplumun bir üyesi olmayı ve eşit bir üye olarak muamele görmeyi hak ediyor. Güvenlik Konseyi kararları, İsrail ve Filistin'in güvenli ve tanınan sınırlar içerisinde yan yana var oldukları bir bölge öngörüyor. Bu vizyon ne kadar uzun süre ertelenirse, bölge o kadar uzun süre şiddet ve kargaşa döngülerine itilecektir. Bu tasarının kabulüyle BM Genel Kurulu, Filistin devletinin BM'ye üyeliğinin uygun olduğuna karar vermiş ve Güvenlik Konseyi'nin konuyu olumlu bir şekilde yeniden değerlendirmesini tavsiye etmiştir. Güvenlik Konseyi dahilindeki ezici çoğunluk da zaten bunu desteklemektedir. Güvenlik Konseyi'ni iki devletli çözüm vizyonuna ve 1967 öncesi sınırlar ile Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen bir Filistin'e dayanan bir siyasi çözümü gerçekleştirmeye yönelik somut adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Filistin, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim mesajı: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter’e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı FETÖ'cü Enes Kanter'e cinsel taciz suçundan soruşturma başlatıldı
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:17 Fransa’da cezaevi aracına saldırı 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı Fransa'da cezaevi aracına saldırı! 3 gardiyan öldü, mahkum kaçtı
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 17:33:00. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki Durumu Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement