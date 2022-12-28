TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum

28.12.2022 13:02

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, seçim tarihinin erkene alınması ihtimali hakkında konuştu. Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var. 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" dedi.

18 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen 2023 seçimlerinin üniversite sınavına denk geldiği gerekçesiyle öne alınabileceği iddialarının gündemde olduğu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"YETKİ HEM CUMHURBAŞKANI'NDA HEM DE MECLİS'TE VAR"

Seçim tarihi hakkında meclis ve Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu hatırlatan Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var" dedi.

NİSAN SONRASINI İŞARET ETTİ

Şentop, seçimlerin nisan ayından önce yapılmasını beklemediğini de sözlerine ekleyerek, "6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum - Son Dakika
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