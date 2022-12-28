18 Haziran'da gerçekleştirilmesi beklenen 2023 seçimlerinin üniversite sınavına denk geldiği gerekçesiyle öne alınabileceği iddialarının gündemde olduğu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Seçim tarihi hakkında meclis ve Cumhurbaşkanı'nın yetkili olduğunu hatırlatan Şentop, "Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran. Seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisi hem mecliste hem cumhurbaşkanlığında var" dedi.
Şentop, seçimlerin nisan ayından önce yapılmasını beklemediğini de sözlerine ekleyerek, "6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 6 Nisandan önce seçim kararı alınmasını beklemiyorum - Son Dakika