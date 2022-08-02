TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü

02.08.2022 15:37
TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih İsa Guveyder ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agile Salih İsa Guveyder ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. TBMM Başkanı Şentop görüşmede öncelikle, Bint Bayeh bölgesinde petrol taşıyan bir araçtaki patlama nedeniyle meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin tarihi geçmişine atıfta bulunan Şentop, "Türkiye için Libya, batısı, doğusu ve güneyiyle bir bütündür ve ayrılamaz. Biz tüm bölgelere ve kesimlere eşit mesafede duruyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM'de Libya Dostluk Grubu oluşturuldu

Şentop, parlamentolar arası ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin iş birliğini her alanda ilerletmesine katkı sağlayacağını belirterek, bu anlayışla geçtiğimiz yıl Nisan ayında tüm siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla TBMM'de Libya Dostluk Grubunu oluşturduklarını söyledi. Şentop, Dostluk Grubunun, doğu bölgesi dahil olmak üzere Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da kaydetti. Halen birçok alanda iş birliği imkanlarının geliştirilmesi için iki ülke arasında büyük bir potansiyelin bulunduğuna işaret eden Şentop, Libya'nın egemenliğinin, birlik ve beraberliğinin korunmasının Türkiye açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz"

TBMM Başkanı Şentop, Libya'da ortak çabayla sahada tesis edilen sükunetin, istikrar yolunda kayda değer bir aşama teşkil ettiğini ve siyasi sürecin önünü açtığını ifade ederek, Libya halkının barışa kavuşması için istikrarın kalıcı hale getirilmesinin zorunlu olduğuna işaret etti. Şentop, "Libya'nın içinden geçmekte olduğu kritik dönemde istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınılması, bir güç boşluğu oluşmaması önemlidir. Bu süreçte tarafları itidale davet eden ortak mesajlar verilmesine ihtiyaç vardır. Biz, üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Libya'nın istikrarı, refahı ve huzuru için çaba göstermeye devam edeceğini vurgulamak istiyorum" açıklamasında bulundu.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder de konuşmasında Türk ve Libya halkları arasında tarihi bağlar bulunduğunu ifade etti. Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için bütün diyalog kanallarının açık kalmasına dikkat ettiklerini kaydeden Agila Salih İsa Guveyder, Libya'da oluşturulan ve Temsilciler Meclisi'nden güvenoyu alan yeni hükümetin önceliğinin, ülkede parlamento ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını sağlama olduğunu söyledi. Türkiye'nin de barış ve istikrarın sağlanmasında Libya'ya desteğinin önemine işaret etti. Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa Guveyder, TBMM Başkanı Şentop'u Libya'ya davet etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mustafa Şentop, Libya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Guveyder ile görüştü - Son Dakika

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