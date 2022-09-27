İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı - Son Dakika
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İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı

27.09.2022 20:36

Türkiye'de bir alışveriş sitesinde ilana konulan 1974 model hurda aracın satış fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Araç için 49 bin 500 lira talep ediliyor.

Türkiye 'de araç fiyatlarının yükselmesinin ardından online alışveriş sitelerinde ilana konulan araçların fiyatları da sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir alışveriş sitesine konulan ve neredeyse hurdaya çıktığı görülen aracın fiyatı görenleri şoke etti.

Fotoğraftaki bu araba ilana çıkarıldı! Satış rakamını tahmin etmek neredeyse imkansız

"BUNU BİLE ALAN ÇIKAR"

49 bin 500 TL'den ilana konulan araç, sosyal medyada da kısa süre içerisinde gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, araç için "Bunu bile alanlar çıkacaktır" yorumunda bulundu. Ayrıca aracın ön tarafındaki çökme de gözlerden kaçmadı.

Fotoğraftaki bu araba ilana çıkarıldı! Satış rakamını tahmin etmek neredeyse imkansız

"HASARLI İBARESİ AZ OLMAMIŞ MI?"

Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir diğer detay ise araçtaki hasar miktarıyla ilgiliydi. Kullanıcılar araç için düşülen "Hasarlı" notu hakkında "Hasarlı biraz az olmamış mı?" şeklinde esprili yorumda bulundu.

Fotoğraftaki bu araba ilana çıkarıldı! Satış rakamını tahmin etmek neredeyse imkansız
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