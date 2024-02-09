Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem yeniden aday gösterilmedi - Son Dakika
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Politika

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem yeniden aday gösterilmedi

Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem yeniden aday gösterilmedi

AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde yüzde 85,6'lık oranla en yüksek oyu alarak Türkiye rekorunu kıran Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, yeniden aday gösterilmedi. AK Parti'nin Kırıkkale'deki 8 ilçe ve 2 beldenin belediye başkan adayları belli oldu.

09.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:29
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AK Parti'den 2019 yerel seçimlerde yüzde 85,6'lık oranla en yüksek oyu alarak Türkiye rekorunu kıran Delice Belediye Başkanı olan Turgut Özdem, yeniden aday gösterilmedi.

AK Parti'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Kırıkkale'deki 8 ilçe ve 2 beldenin belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti tarafından Bahşılı'dan Haydar Gülçimen, Balışeyh'ten Ali Dedelioğlu, Çelebi'den Yaşar Erdemir, Delice'den Yılmaz Uyan, Karakeçili'den Hüseyin Özçelik, Keskin'den Ekmel Cönger, Sulakyurt'tan Seyfettin Çetiner, Yahşihan ilçelerinden Ahmet Sungur, Çerikli'den Nuh Şahin ve Hacılar beldelerinden de Osman Erdoğan belediye başkan adayı gösterildi.

2019 seçimlerinde yüzde 85,6'lık oranla en yüksek oyu alarak Delice Belediye Başkanı olan Turgut Özdem ise aday gösterilmedi. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği Delice ilçesinde Türkiye rekoru kıran Başkan Özdem'i tebrik etmişti.

Özdem, yaptığı açıklamada, belediye başkanlığı görevinde "yapılamaz" denilen hizmetlere imza attığını belirterek, vatandaşın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Hiçbir zaman pes etmediğini ifade eden Özdem, "Yeri geldi Delice'nin kangren haline gelmiş bir çok problemine el attık, neşter vurduk. Şehrimizi projeleri hazırladık ve büyük bir kısmını da hayata geçirdik. Engelleri gördük yılmadık, setlerle karşılaştık pes etmedik. Siz iyisini istediniz biz hep mükemmelini yapmaya gayret ettik" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem yeniden aday gösterilmedi - Son Dakika


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