Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu mesaisi: Cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım - Son Dakika
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Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'den Kılıçdaroğlu mesaisi: Cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım

15.05.2023 15:41

CHP listesinden memleketi Erzincan'da milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, "Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. Bu gelişmenin ardından ülke genelinde oy sayımına başlandı.

SANDIKLARIN TAMAMINA YAKINI AÇILDI

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, resmi olmayan sonuçlara göre vekil oldu. Sandıkların yüzde 100'ünün açıldığı kentte CHP'nin oy oranı yüzde 35,61, AK Parti'nin oy oranı ise yüzde 59,39 oldu.

"SÖZ VERİYORUM AMA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

Sarıgül sonuçların ardından Twitter'dan "Asla bitmez hayatta. Güneşli yarınlar. Her yürekte yaşayan. Bir çocuk varsa umut var" notuyla paylaştığı videoda millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı verdi; "Bütün Erzincan'ı kucaklayacağım. Söz veriyorum ama daha işimiz bitmedi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapana kadar gecemi gündüzüme katacağım, canla başla çalışmaya devam edeceğim."

YORUMLAR (10)
  • güneş güneş: sarıgül sende karagüne sarıldın seninde güçün yetmez Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
  • abdulkerim kaya: milletin içinde iken iyi güzel konuşuyorsunuz da, milletin vekili olunca ne yiyip içiyorsunuz? sen millet ile dalgamı geçiyorsun. oraya seni getirende bu millet götürende... sana tavsiyem sen sen ol , müslüman mahallesinde salyangoz satma... Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
  • Ogunulus: Hic tavsiye etmem 20 yil 20 secim seninde omrun yetmez Cevap Yaz 68 16 Yayından Kaldır
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