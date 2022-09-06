TDP Genel Başkanı Sarıgül, ANAP Genel Başkanı Çelebi'yi kabul etti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, TDP'nin Ankara'daki genel merkez binasında ANAP Başkanı Çelebi'yi ağırladı. Yapılan görüşmede ülke gündemine ve ülke sorunlarına değinen Çelebi, Türkiye'nin önemli bir seçim sürecinde olduğunu ve aşılamayacak hiçbir problem olmadığının altını çizdi.

"Ekonomik milliyetçiliğin esası daha çok ihracat daha az ithalat yapmaktır"

TDP Lideri Sarıgül ekonomik milliyetçiliğin tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve ticaretten geçtiğini belirtti. 5T formülünün ülkenin kalkınması için önemli olduğunu vurgulayan Sarıgül, şu sözleri kaydetti:

"Bugün TDP Genel Merkezinde Türkiye'nin gelişmesi için önemli reformlar yapan Anavatan Partisini ağırladık. Genel Başkan ile ülke gündemini ve ülke sorunlarını konuştuk. TDP'nin içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları çözeceğine inandığımız reform paketini anlattık. Bu paket ekonomik milliyetçilik ve 5T formülüne dayalı bir pakettir. Ekonomik milliyetçiliğin esası daha çok ihracat daha az ithalat yapmaktır. Yerli malı yurdun malı her Türk onu kullanmalı demektir. 120 milyar dolarlık tarım ithalatı yaparak yabancı çiftçiyi zengin etmek yerine bu parayla kendi çiftçimizi zengin etmektir. Ekonomik milliyetçilik, çiftçimize alım garantisi vermek demektir. 5T formülümüz, tarım, turizm, teknoloji, tekstil ve ticarettir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) dışından bakan atamasına karşıyız. Dar bölge tercihli oy sisteminden yanayız. 600 milletvekilinin 100 tanesinin Türkiye milletvekili olmasını ve partilerin oy oranlarında burada temsil edilmesini öneriyoruz. Anavatan Partisiyle ve diğer partilerle görüşme ve diyaloglarımız devam edecektir."

"Ülkemizin iktisadi anlamda önünü ve ufkunu açan Turgut Özal'dır"

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Türkiye'nin ayrışma ve kavgadan uzaklaşması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ülkemizin iktisadi anlamda önünü ve ufkunu açan bizim kurucu genel başkanımız Turgut Özal'dır. Türkiye ayrışma kavga ve hakaretten bıktı. Türkiye'nin sorunları uzlaşmayı gerektiriyor. Türkiye önemli bir seçim arifesindedir. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yoktur. İmkanlarımızı birleştirerek ve iş birliği yaparak ülkemize yeni bir ufuk açacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA