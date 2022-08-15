Sarıgül: Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka verilmeli

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Hacıbektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinde cemevlerinin statüsüne değinerek, "Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka verilmelidir. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden mutlaka pay ayrılmalıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 59'uncu Ulusal, 33'üncü Uluslararası Hacıbektaş Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerine katıldı. Hacıbektaş Veli Türbesi ve Müzesi'ni gezen Sarıgül, aslanlı çeşmeden su içti. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Hacıbektaş Veli'yi en derin saygılarımızla anıyoruz. Ne diyor Hacı Bektaş Veli efendimiz? 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım', 'İncinsen de incitme', 'Sana ağır gelen sözü başkasına söyleme' Büyük Hünkar Hacıbektaş Veli'nin bu öğreticilerini biz uygulasaydık tüm dünyada barış olurdu. Hacıbektaş Veli bir eline aslanı bir eline ceylanı alıyor ve 'Ben ceylanı aslana boğdurtmam' diyor. Ne demek istiyor? 'Ben din, dil, ırk, kültür ve mezhep farkı ayrımı yapmam' diyor" ifadelerini kullandı.

'DÜZENLEMEYİ BEKLİYORUZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Sarıgül, "Cemevlerine ibadethane statüsü mutlaka verilmelidir. Alevi inancının ihtiyaçlarını karşılamak için genel bütçeden mutlaka pay ayrılmalıdır. Alevi Bektaşi dergahları ve inanç merkezleri Alevi-Bektaşi topluluğuna mutlaka devredilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı bir A4 kağıdına bu kararları yazıp, imzalarsanız haksızlık ve eşitsizliği sona erdirmiş olursunuz. Hacıbektaş Veli efendimizin huzurundan bunları sizden mutlaka bekliyoruz. Alevi yurttaşlarımıza bir jest yapmayacağız. Alevi yurttaşlarımızın anayasal haklarını Alevi vatandaşlarımıza vermiş olacağız. O nedenle Aalevi yurttaşlarımızın hak ettikleri bir düzenlemeyi Türkiye Değişim Partisi olarak bekliyoruz. Konunun aynı zamanda takipçisi olacağız" diye konuştu.'SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA DAHA ÇOK İTTİFAK HABERLERİ DUYACAKSINIZ'Basın mensuplarının 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sorduğu soruyu yanıtlayan Sarıgül, "Seçimler yaklaştıkça daha çok ittifak ve masa haberleri duyacaksınız. Şu anda seçimlere 10 aya yakın bir süre kaldı. Bu sistemde siyasi partiler arasında iş birliği ve güç birliği mutlaka yapılmalıdır. Ama unutmayın ki esas iş birliği ve güç birliği ocak ve şubat ayında yapılacak. Şu anda bu görüşmeler yapılabilir. Her zaman gündeme taşınabilir. Biz TDP olarak ilkelerimiz ve prensiplerimiz olan bir siyasi partiyiz. Kendi ilke ve prensiplerimize her zaman saygı duyulmasını arzu ederiz" dedi.