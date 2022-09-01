TDP Genel Başkanı Sarıgül'den af çağrısı - Son Dakika
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TDP Genel Başkanı Sarıgül'den af çağrısı

01.09.2022 23:08
TDP Genel Başkanı Sarıgül'den af çağrısı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül mahkumlara yönelik af çağrılarının 57.'sini Kırklareli'nde yaptı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül mahkumlara yönelik af çağrılarının 57.'sini Kırklareli'nde yaptı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. Sarıgül ve beraberindekiler, ilk olarak Kırklareli Açık Cezaevi Lüleburgaz Yerleşkesi önünde açıklama yaptı. Türkiye'de 57. af çağrısını Lüleburgaz'dan yaptığını söyledi. Siyasi partilere af çağrısında bulunan Sarıgül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af ile ilgili gerekli hazırlıkların yaptığını belirterek memnuniyet duyduğunu söyledi. Sarıgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin afla ilgili hazırlık yaptığını duyuyorum, son derece değerli buluyorum. MHP'nin hazırlayacağı af yasasıyla bizim hazırladığımız af yasamız arasında son derece büyük bir benzerlik var. Diğer siyasi partileri de MHP'nin af çağrılarına aynı şekilde cevap vermeye davet ediyorum" dedi.

Açıklamalarının ardından Sarıgül ve beraberindekiler ilçede esnaf ziyareti yaptı. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Sarıgül, Kırklareli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül'den af çağrısı - Son Dakika

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