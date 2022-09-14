TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

14.09.2022 16:53
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan Amerika'nın aparatı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan Amerika'nın aparatı. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. NATO tamamen Amerika'nın tekeline girmiş vaziyette." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Ordu'ya gelen Sarıgül, Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı basın açıklamasında, 9 Nisan'da TDP Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bugün 60'ıncı cezaevinin önünde olduğunu belirten Sarıgül, "Milliyetçi Hareket Partisinin af konusundaki çağrımıza duyarlı davranması son derece değerlidir. Türkiye Değişim Partisi olarak diğer siyasi partileri de kenarda durmadan, kıyıda durmadan bu af bize ne getirir, ne götürür hesabı yapmadan toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için af çağrımıza katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sarıgül, Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruya, "TOKİ Projesi geç kalınmış bir projedir. TOKİ İstanbul'da, Ankara'da bugüne kadar lüks konutlar yapacağına keşke fakire fukaraya konut yapsa daha iyiydi. 5 bin lira asgari ücret alan bir evlat 3 bin lira taksit nasıl ödeyecek?" yanıtını verdi.

"Yunanistan Amerika'nın aparatı. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. NATO tamamen Amerika'nın tekeline girmiş vaziyette" ifadesini kullanan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Yunanistan adalarında NATO orantısız bir şekilde ne yazık ki teşkilatlanıyor. NATO'nun eşit olması lazım bağlı bulunduğu ülkelere. Türkiye de NATO ülkesi, Yunanistan da NATO ülkesi. Ama bakıyorsunuz ki Yunan adalarına 500 tane tank gidiyor. Türkiye'ye hiçbir şey gelmiyor. O nedenle Türkiye NATO'yla ilgili gündemini tekrar gözden geçirmelidir. Bizzat Yunanistan'ın başkenti Atina'ya üç ay önce gittim. Atina Parlamentosu önünde atalarımızın, dedelerimizin ecdadımızın kanıyla yoğrulan ay yıldızlı bayrağı çıkardım ve dedim ki 'Miçotakis siyaset adamları savaştan yana değil, barıştan yanadır. Ey Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır'. Buradan bir kez daha 'Türküm, doğruyum, Orduluyum' diyerek Miçotakis'e sesleniyorum, Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır."

YORUMLAR
500
Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:58 Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
16:05 Azerbaycan, yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır
15:34 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda
15:23 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş buluştu: Bütün Türkiye'ye de Dünyaya da göstereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 16:53:12. #1.12#
SON DAKİKA: TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement