Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika
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Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz

08.04.2022 14:21
Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlıklarına başlanması ve ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlıklarına başlanması ve ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ev sahipliğinde 6 Nisan'da Brüksel'de gerçekleştirdikleri görüşme neticesinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisan ayının sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır" denildi.


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Nikol Paşinyan, Charles Michel, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz - Son Dakika


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