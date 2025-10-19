Türkiye'den Kıbrıs Seçimleri Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün (19 Ekim) düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olmasını diliyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA