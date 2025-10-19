Türkiye'den Kıbrıs Seçimleri Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye'den Kıbrıs Seçimleri Açıklaması

19.10.2025 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, KKTC seçimlerini tebrik ederek Türkiye'nin desteğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün (19 Ekim) düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimleri suhuletle tamamlanmıştır. Resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyoruz. Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesinin yanı sıra KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü yansıtan seçimlerin Kıbrıs Türk halkına ve tüm Ada'ya hayırlı olmasını diliyoruz. Anavatan ve garantör Türkiye, tarihi, hukuki ve insani sorumlulukları çerçevesinde ve Ada'nın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Kıbrıs Seçimleri Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’yi küplere bindirecek “nükleer“ çıkışı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek "nükleer" çıkışı
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar’ı kara listeye aldı THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı
Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü Cezaevindeki baba kendisini ziyarete gelen 4 yaşındaki kızını öldüresiye dövdü
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü
ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler’deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü ABD Ordu Hava Saldırısı: Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığı Gemisine Baskın, 3 Ölü
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

09:03
Kulisler yangın yeri: İYİ Parti’den istifa eden Koray Aydın, CHP’ye geçiyor
Kulisler yangın yeri: İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın, CHP'ye geçiyor
08:33
Faruk Fatih Özer nasıl öldü CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı
08:31
Yılmaz Morgül’den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
Yılmaz Morgül'den sevenlerini üzen paylaşım: Dualarınızı bekliyorum
08:26
Skandal devam mı ediyor Derbinin önüne geçen bahis oranı
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
08:07
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
07:52
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 09:10:34. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'den Kıbrıs Seçimleri Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.