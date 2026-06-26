Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderildi - Son Dakika
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Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderildi

26.06.2026 18:21
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye'nin Venezuela'ya deprem yardımı için ekip gönderdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen yardım ekiplerine ilişkin, "Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini bölgeye gönderdiklerini belirtti.

Venezuela'ya Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığından tahsis edilen 2 A-400M askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılaydan 2 kişilik insani yardım ekibi, Milli Savunma Bakanlığının İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının gittiğini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Rabbim ekiplerimizin yolunu açık, görevlerini muvaffak eylesin. Depremden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye'den Venezuela'ya Yardım Ekipleri Gönderildi - Son Dakika

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