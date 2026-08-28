Türkiye'den Yunanistan'ın Çerçevesine Tepki - Son Dakika
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Türkiye'den Yunanistan'ın Çerçevesine Tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege Denizi'ne dair ilanını hukuken geçersiz buldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi'nin Türkiye açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Yunanistan'ın bugün ilan ettiği Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, söz konusu çerçevenin Ege Denizi'ni de kapsadığına dikkat çekerek, "Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde bugün (28 Ağustos) ilan edilen Sanayi ve Tedarik Zinciri Özel Mekansal Çerçevesi, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaklaşımının 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu olması gerektiğine ilişkin tutumunu koruduğunu belirten Keçeli, Yunanistan'la iş birliğine hazır olduklarını vurguladı. Keçeli, "Türkiye olarak, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'yle uyumlu bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumumuzu muhafaza ettiğimizi ve Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye'den Yunanistan'ın Çerçevesine Tepki - Son Dakika

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