Türkiye\'nin bozulmuş arazi miktarı dünya çölleşme haritasında yer alıyor

Politika

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, "Birleşmiş Milletlerin arazi raporuna göre, Türkiye 10,25 milyon hektar bozulmuş arazisi ile dünya çölleşme haritasında yerini almış durumda. Bu da topraklarımızın yüzde 13,88'i demek." dedi.

Rızvanoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Domates fidesi ve domates gösteren Rızvanoğlu, "Bütün dünyada bu sebzenin yetişebilmesi için ihtiyacımız olan tek şey toprak. Tükettiğimiz gıdaların yüzde 95'i doğrudan veya dolaylı olarak topraktan elde ediliyor. Eğer toprağımızı koruyamazsak bu domates soframıza asla gelmeyebilir. Eğer toprağımızı kaybedersek gıdamızı ve dolayısıyla yaşamımızı da kaybederiz." diye konuştu.

Tüm dünyanın bu yıl toprak restorasyonu, çölleşme ve kuraklık konularına odaklandığını belirten Rızvanoğlu, "Birleşmiş Milletlerin 2019 tarihli arazi raporuna göre, Türkiye 10,25 milyon hektar bozulmuş arazisi ile dünya çölleşme haritasında yerini almış durumda. Bu da topraklarımızın yüzde 13,88'i demek." bilgisini paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda hiçbir etkinlik düzenlemediğini iddia eden Rızvanoğlu, "Bu bakanlığın toplam 271 milyar lira bütçesi var. Her şeye para var da bu eğitime mi para yok? Bu kürsüde konuştuğumuz tarıma, sağlığa ve milli eğitime dair pek çok sorun, iktidarın bu alanlara kaynak ayırması yerine lükse ve şatafata öncelik vermesinden kaynaklanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rızvanoğlu, toprağın korunarak, gelecek nesillere aktarılması gerektiğine dikkati çekerek, "Kısa vadeli kar hırsları ile verimli tarım topraklarının delik deşik edilmesine izin verirseniz, ağır metallerle zehirlerseniz, bu toprakları besleyen nehirleri kirletirseniz, aslında siz bu kuşakların ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. Bu topraklar verimli olursa bu millet bu topraklarda yaşamaya devam eder." ifadesini kullandı.