Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya'yı ziyareti ve Somali tarafı ile yürütülen üst düzey temaslar sonucunda, Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilecek olan ikinci tur görüşme 12 Ağustos'ta yapılacak. Ankara Süreci çerçevesinde gerçekleştirilecek olan görüşmelerde, iki ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımları dikkate alınarak uzlaşı sağlanmaya çalışılacak.

11.08.2024 15:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Etiyopya'yı ziyareti ve Somali tarafı ile yürütülen üst düzey temaslar sonucunda, ileri bir tarihte olan iki ülke arasındaki ikinci tur görüşme 12 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Ankara Süreci çerçevesinde 3 Ağustos tarihinde Etiyopya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret ve Somali ile en üst düzeyde yürütülen temaslar neticesinde, iki ülke arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül yerine 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

Ankara Süreci'nde iki ülke heyetleri 12 Ağustos'ta Ankara'da konuk edilecek ve iki dost ülkenin ihtiyaç, kaygı ve yaklaşımlarını dikkate alarak uzlaşı sağlanmasına gayret edilecek.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhatap bir mektup yazarak Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair ülkemizin desteğini istemesi üzerine Türkiye tarafından arabuluculuk girişimlerine başlandı. Bu çerçevede Bakan Fidan, Etiyopya ve Somalili muhatapları ile görüşmeler gerçekleştirmiş ve Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanlarını 1 Temmuz tarihinde Ankara'da ağırlamıştı.

Bu çerçevede, aylar sonra iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde aynı fotoğraf karesinde yer almış; toplantı sonucunda taraflar, aralarındaki meseleyi barışçıl şekilde çözme yönündeki niyetlerini ortak açıklamayla kayda geçirmiş ve 2 Eylül tarihinde Ankara'da yeniden bir araya gelmeyi taahhüt etmişlerdi.

Türkiye'nin bölgede artan gerilime karşın krizin çözümünü teminen taraflar arasında sürdürülebilir bir diyalog kanalı açması, uluslararası toplumca takdirle karşılanmıştır. Türkiye, 1 Temmuz tarihinden bu yana bölge ülkeleriyle de temaslarını sürdürmüş ve onların da sürece desteğini aldı.

Etiyopya ile Somali Dışişleri Bakanları, iki ülke arasındaki krizin çözümünü teminen 9-10 Mart tarihinde Nairobi'de bir araya getirilmiş; iki ülke arasında yapılan dolaylı müzakerelerden bir sonuç alınamamıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, Etiyopya ve Somali arasındaki görüşmeleri ileri bir tarihe erteledi - Son Dakika

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