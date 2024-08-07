Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahil oldu

Politika

TÜRKİYE, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasına müdahillik için başvuruda bulundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM milletvekillerinden oluşan heyet, Güney Afrika'nın, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına müdahillik için Hollanda'nın Lahey kentindeki Divan'a başvuruda bulundu.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SOMUT VE TARİHİ BİR ADIM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında soykırım suçuyla yargılandığı davaya müdahil olmak üzere TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi Cahit Özkan'dan oluşan heyetimiz başvurusunu yapmıştır. Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanına yapmış olduğu bu başvuru, Filistin davasının geleceği açısından somut ve tarihi bir adım olmuştur. İsrail'in, soykırım suçu için uluslararası mahkemelerde yargılanması, Netanyahu ve çetesinin işlediği suçlar karşısında hak ettiği en ağır cezayı alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milli davamız olarak gördüğümüz Filistin davasını her platformda savunmaya, başkenti Kudüs olan özgür Filistin devleti kurulana kadar tüm insanlık cephesiyle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

BAKAN FİDAN: ULUSLARARASI TOPLUM ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu Uluslararası Adalet Divanı'na az önce sunduk. İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ortaklaşa hazırladığımız davaya müdahillik beyanını içeren dosyamız ve eklerinde, İsrail'in 'BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği, tüm delilleri ve unsurlarıyla net bir şekilde ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığımız bu somut adım, işgalci İsrail tarafından Gazze'de yapılan soykırımın ve katliamın karşısında olduğumuzu tüm dünyaya açıkça göstermektedir. 7 Ekim'den bu yana en temel insan haklarını yok sayarak 40 bin Filistinli kardeşimizin şehit edilmesine, 90 binin üzerinde Filistinlinin ise yaralanmasına neden olan barbar İsrailli yetkililer, uluslararası hukuk önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağız. Dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin devletinin varlığı kabul edilene ve Filistinli kardeşlerimiz özgür olana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ÇELİK: İNSANLIK ADINA ATILMIŞ GÜÇLÜ BİR ADIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na yapmış olduğu bu başvuru, tüm insanlık adına ve insani değerleri barbarlık karşısında savunmak içindir. Çağdaş nazilerin vahşetlerine karşı insanlık adına atılmış güçlü bir adımdır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin insanlığa karşı işlediği suçların, insani değerler adına mahkum edilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.