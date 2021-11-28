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Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek - Son Dakika

Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

28.11.2021 09:36
Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek

Türkiye ile Bosna-Herkes arasında 29 Kasım'da Saraybosna'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Bosna-Herkes arasında 29 Kasım'da Saraybosna'da siyasi istişareler gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Bosna-Hersek Dışişleri Bakan Yardımcısı Josip Brkiç'in eş başkanlığında 29 Kasım'da Saraybosna'da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Bosna-Hersek'in Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme süreci ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. - ANKARA

Avrupa Birliği, Saraybosna, Türkiye, Kasım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Bosna-Hersek arasında siyasi istişareler gerçekleştirilecek - Son Dakika
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