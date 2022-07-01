Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı - Son Dakika
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Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı

01.07.2022 19:49

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 4'üncü görüşme sonrası iki karar alındı. Buna göre, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırı, iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılacak ve doğrudan hava kargo ticareti mümkün olan en yakın zamanda başlatılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki 4'üncü görüşmenin, bugün Viyana'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, alınan iki karar duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden 3'üncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

İKİ ÜLKE ARASINDA HAVA KARGO TİCARETİ BAŞLIYOR

Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olan en yakın zamanda başlatılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu amaçla gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir.

TAM NORMALLEŞME SAĞLANACAK

Taraflar aynı zamanda, nihai hedef olan iki ülke arasında tam normalleşmenin sağlanması yönünde atılabilecek muhtemel diğer somut adımları da ele almışlar ve normalleşme sürecinin önkoşul olmaksızın sürdürülmesine ilişkin uzlaşılarını yeniden vurgulamışlardır."

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Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından Türkiye ve Ermenistan normalleşme sürecine ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerine ilişkin açıklama Açıklaması Dışişleri Bakanlığından Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmelerine ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: DHA

Ermenistan, 1 Temmuz, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı - Son Dakika

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