Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak - Son Dakika
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Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

22.02.2022 16:17
Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişare toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceği açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişare toplantısının yarın Ankara'da gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile Kosova arasındaki ikili siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakan Yardımcısı Kreshnik Ahmeti'nin eşbaşkanlığında yarın Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, ayrıca, Türkiye ve Kosova'nın AB ile ilişkileri ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.


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Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Kosova, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Türkiye ile Kosova arasında siyasi istişare toplantısı yapılacak - Son Dakika


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