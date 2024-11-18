Türkiye Irak'ın Kalkınma Projesini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye Irak'ın Kalkınma Projesini Destekliyor

Türkiye Irak\'ın Kalkınma Projesini Destekliyor

Bakan Bolat, Türkiye'nin Irak'ın büyük kalkınma projesinde yer almaya hazır olduğunu belirtti.

18.11.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye Irak'ı desteklemektedir. Hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti, Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk ve Iraklı müteahhitlik firmaları ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

"Türkiye-Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında düzenlenen toplantıda Iraklı yetkililere misafirperverliği için teşekkür eden Bolat, toplantıda Irak hükümetinin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile olan görüşmesine ilişkin konuşan Bolat, "İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma, yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllardaki büyük ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz ve gerçekten destekliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım, lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Türkiye'nin son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelindeki ilerlemesinde Irak'ın katkısı her zaman için çok büyük olmuştur, kendilerine müteşekkiriz" dedi.

"Irak, Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur"

Türkiye'nin Irak ilişkilerini her alanda geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten Bolat, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Irak çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. Son yıllarda üçüncü sırada ama Irak'ın da dış ticaretinde Türkiye ikinci sıradadır ve karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde bulunmakta orta vadede iki ülke hükümetleri olarak bunu 30 milyar dolara çıkarmak azim ve kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimiz sadece ticari alanında değil, karşılıklı yatırımlarda da olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak Iraklı yatırımcıları davet ettik, Irak'ta Türk yatırımcıları davet ediyor. Irak, birçok sektörlerde Türk yatırımcıların Irak'ın bu yeni dönemdeki istikrar içinde, güçlü büyüme döneminde Türk yatırımcıların daha fazla rol almasını, burada yatırım yapmalarını ve iş yapmalarını bekliyor" şeklinde konuştu.

"Irak, son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldi"

Bakan Bolat, Irak'ın yatırım açısından son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldiğinin dile getirildiğini ifade ederek, Türkiye'nin de Irak'a yatırımların artmasının destekçisi olduğunu söyledi. Yatırımlar arttıkça karşılıklı ticaret ve karşılıklı ekonomik bütünleşmenin de arttığını dile getiren Bolat, "Irak, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki büyük projeleri başardığı yurt dışı müteahhitlikte bugün dünya ikincisi olmamızda çok büyük katkısı olan bir ülke. 1975'ten başlayarak, yaklaşık 50 yıldır müteahhitlerimiz Irak'ta bin 111 projeyi tamamladılar ve bu projelerin değeri 35 milyar dolardı. Özellikle 2002'den sonra yaklaşık olarak bu projelerin yüzde 85'i tamamlandı ve Türk müteahhitleri, mühendisleri, teknisyenleri, işçileri, Irak'ın gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli eserler yaptılar. Aynı şekilde son yıllarda büyük atak yapan Türkiye'nin müşavirlik ve mimarlık ofis firmaları da dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde müşavirlik hizmetleri verdiler, Irak'ta da 200'e yakın projede 380 milyon dolar değerinde müşavirlik işlerini başarıyla tamamladılar. Irak'ın ihtiyacı olan ulaştırma, su işleri, altyapı projelerinde Türkiye'nin müşavirlik, mühendislik firmalarının çok büyük yeteneği ve ekspertizliği bulunmaktadır" diye konuştu.

"Büyük Kalkınma Yolu Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesi"

Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu projesinin Irak'ın vizyon projesi olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Bu büyük projede Türkiye Irak'ı desteklemektedir, hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını biz de çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti olarak ve Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız. Bu projenin bir diğer önemi Irak'ın içinde büyük vizyon şehirler, lojistik merkezleri, depolama merkezleri, sanayi merkezleri kurulacak. Büyük Kalkınma Yolu sadece bir otoyol, bir demir yolu geçiş projesi değil, Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesidir. Biz de bu konuda tecrübeli sanayicilerimizle, tecrübeli müteahhitlerimizle, tecrübeli müşavirlerimizle yer almaya, katkı vermeye hazırız" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Türkiye, Ekonomi, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Irak'ın Kalkınma Projesini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkan çete üyesinden pes dedirten itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
16:34 Ayhan Bora Kaplan’dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir
15:49 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
08:11 İsrail küme düştü İsrail küme düştü
08:02 Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
08:01 Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 16 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 19:04:18. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Irak'ın Kalkınma Projesini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.