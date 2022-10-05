TİP'li Kadıgil: "Kadınların başörtüsü sorunu yok" - Son Dakika
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TİP'li Kadıgil: "Kadınların başörtüsü sorunu yok"

05.10.2022 16:54
TİP'li Kadıgil: "Kadınların başörtüsü sorunu yok"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların başörtüsü sorunu olmadığını ifade etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kadınların başörtüsü sorunu olmadığını ifade etti.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin gündeminde olmayan başörtüsünün, Medeni Kanun'un kabulünün yıl dönümünde lüzumsuz bir şekilde, Türkiye'nin asli gündemi haline getirildiğini belirtti.

"Bu ülkedeki kadınların asli sorunu, laikliği ayaklar altına alanlar ile çeşitli kaygılarla laikliğin ayaklar altına alınmasına ses çıkartamayanlar" diyen Kadıgil, şunları kaydetti:

"Bugün saçma sapan bir gündemle uyandık. Neymiş, bir tanesi başörtüsü için yasa yapacakmış, yetmez, öbürü el artırıyor, anayasa değiştirecekmiş. İçerisine, sömürmekten bıkmadığı ailesini de koyacakmış. Açık söyleyelim avucunuzu yalarsınız. Bu memlekette kadınların başörtüsü sorunu yok. Her Allah'ın günü en yakınındaki erkeğin keyfine göre davranmadı diye şiddet gören, tecavüze uğrayıp öldürülen, ardından da 'onun o saatte ne işi varmış' diye konuşulan kadınlar var."

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Kaynak: AA

İşçi Partisi, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP'li Kadıgil: 'Kadınların başörtüsü sorunu yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP'li Kadıgil: "Kadınların başörtüsü sorunu yok" - Son Dakika
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