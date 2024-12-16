Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimleri Kınadı - Son Dakika
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Politika

Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimleri Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararını şiddetle kınayarak, bu adımın bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

16.12.2024 13:42
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yerleşim yerlerini genişletme kararı almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail'in, 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz. Söz konusu karar, İsrail'in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail- Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye'ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir. İsrail'in devam eden eylemleri, Suriye'de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır. Uluslararası toplum, İsrail'e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki Yasa Dışı Yerleşimleri Kınadı - Son Dakika

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