Türkiye İttifakı Partisi Antalya\'da Belediye Başkanı Muhittin Böcek\'i Destekleyecek

Antalya'da iftarda partililerle bir araya gelen Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, "Milletimize en iyi hizmeti vereceğini inandığımız rantçı değil halkçı adayları destekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu bağlamda Antalya'da yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i destekleme kararı aldık" dedi.
Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Konyaaltı ilçesinde bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde partililerle bir araya geldi. İftar yemeği sonrasında konuşma gerçekleştiren Sağlam, "Geçtiğimiz gene seçimlerde ATA ittifakı olarak yüzde 1 oya alamaz dedikleri dönemde tüm engellemelere rağmen çok kısa bir sure içerisinde 5.17 oy alarak bütün hesapları ve kurulan oyunları bozduk. Sizlerle büyük bir başarıya imza attık. Türkiye'nin gelecek yüzyılında biz de varız. Bundan dolayı 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde 81 il ilçelerimizde hiçbir parti gözemeksizin milletimize en iyi hizmeti vereceğini inandığımız rantçı değil halkçı adayları destekleyeceğimizin sözünü vermiştik. Bu bağlamda Antalya'da yıllardır başarılı belediyecilik örneği sunan mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i Muratpaşa'da Ümit Uysal'ı Konyaaltı'nda Cem Kotan'ı destekleme kararı aldık. Aldığımız kararın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA
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