Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Gerçekleşti

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara\'da Gerçekleşti

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara Çankaya'da geniş bir katılımla yapıldı. Kongrede kadın muhtarlar dayanışma içinde bir araya gelirken, Anıtkabir ziyareti ile de ulusal düzeydeki etkinliklerini sergiledi.

10.03.2025 16:05  Güncelleme: 16:08
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Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, Ankara Çankaya'da büyük bir katılımla gerçekleşti. Kongreye, Türkiye'nin dört bir yanından kadın muhtarlar katıldı.

Soma Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Leyla Yalçın, Cuma Mahallesi Muhtarı Yasemin Çelik, Turgutalp Mahallesi Muhtarı Nevin Tekin ve Kum Mahallesi Muhtarı Aynur Sarı, kongreye katılmak için Soma Belediye Başkanlığı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı ulaşım desteğiyle Ankara'ya gitti.

Genel kurul, Dernek Başkanı Serpil Erenoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı ve İçişleri Bakan Yardımcısı'nın katılımıyla devam etti. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Günerfan'ın verdiği iftar yemeği, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma havası oluşturdu.

Kongre sonrasında, tüm katılımcılar Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu. Soma'nın kadın muhtarları, gerçekleştirdikleri ziyaretle yalnızca bölgesel değil, ulusal düzeyde de yerel yönetimlerdeki etkinliklerini gözler önüne serdi.

Soma kadın muhtarları, kongreye katılabilmek için ulaşım desteği sağlayan Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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