Türkiye-Kanada ilişkileri güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Kanada ilişkileri güçleniyor

26.06.2026 23:13
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Bakan Fidan, Kanada ile stratejik iş birliği ve ticaret anlaşması için temasların süreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Müttefikimiz Kanada'yla ilişkilerimize önümüzdeki dönemde stratejik bir perspektif kazandırma hedefimiz doğrultusunda üst düzey temaslarımızı sürdürecek ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanada'ya yaptığımız ilk ikili resmi ziyaret kapsamında Ottava ve Toronto'da iki gün boyunca son derece verimli temas ve görüşmeler gerçekleştirdik. Kıymetli mevkidaşım, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand'a ziyaretimiz boyunca gösterdiği sıcak misafirperverlik için içtenlikle teşekkür ediyorum. Görüşmelerimiz, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin; Sayın Cumhurbaşkanımız ile Kanada Başbakanı Carney'nin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda, giderek daha güçlü bir ortaklığa doğru ilerlediğini bir kez daha gösterdi. Ticaret, yatırım, ulaştırma ve savunma sanayii başta olmak üzere pek çok alanda somut projeler yürütüyoruz. Ziyaretimiz vesilesiyle, devam eden çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kanada ile üst düzey temasların süreceğini vurgulayan Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sivil nükleer enerji de iş birliğimizi geliştirebileceğimiz önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bu alanda teknik veri, bilgi ve deneyim paylaşımını önemsiyoruz. Nitekim, mevkidaşımla beraber, Toronto yakınlarındaki Darlington Nükleer Santrali'nde incelemelerde bulunarak nükleer enerji alanındaki iş birliğimizi kuvvetlendirmek için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişi yaptık. Toronto programımız kapsamında Kanada'daki iş insanlarımızla da bir araya geldik. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin ev sahipliğinde Türk ve Müslüman toplumlarının temsilcileriyle buluştuk. Türkiye adına yürüttükleri yapıcı iş birliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik samimi gayretleri dolayısıyla vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Müttefikimiz Kanada'yla ilişkilerimize önümüzdeki dönemde stratejik bir perspektif kazandırma hedefimiz doğrultusunda üst düzey temaslarımızı sürdürecek ve iş birliğimizi her alanda daha da geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye-Kanada ilişkileri güçleniyor - Son Dakika

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